İran medyasında Babül Mendeb Boğazı'nda yeni bir askeri gerginliğin yaşanacağı iddiası
Yemen ile Cibuti arasındaki Babül Mendeb Boğazı'nda, 'Sınır Tanımayan Savaşçılar' adlı grup tarafından ticari ve askeri gemilere uyarıda bulunuldu. Gerginliğin bugün öğleden sonra artabileceği öne sürüldü.
Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen yetkili tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
"Sınır Tanımayan Savaşçılar" (Devrim Muhafızları Kudüs Gücü) tarafından Babül Mendeb Boğazı'ndaki tüm ticari ve askeri gemilere yapılan uyarıda, "İyi niyetle söylüyoruz, bugün öğle itibarıyla Babül Mendeb'ten geçmek isteyen herkes, her zamankinden daha fazla altı yönüne dikkat etmelidir." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı