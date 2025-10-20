Babayı Pompalı Tüfekle Öldüren Şüpheli Kırıkkale'de Yakalandı
Çorum'da babasıyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle onu öldüren Murat Yılmaz, Kırıkkale'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.
KIRIKKALE'DE YAKALANDI
Çorum'da tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren Murat Yılmaz (37), Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli, babasıyla kavga ettiklerini söyledi. Murat Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel