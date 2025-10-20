Babayı Pompalı Tüfekle Öldüren Şüpheli Kırıkkale'de Yakalandı

KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Çorum'da tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren Murat Yılmaz (37), Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli, babasıyla kavga ettiklerini söyledi. Murat Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.