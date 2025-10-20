Haberler

Babayı Pompalı Tüfekle Öldüren Şüpheli Kırıkkale'de Yakalandı

Babayı Pompalı Tüfekle Öldüren Şüpheli Kırıkkale'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da babasıyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle onu öldüren Murat Yılmaz, Kırıkkale'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Çorum'da tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren Murat Yılmaz (37), Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli, babasıyla kavga ettiklerini söyledi. Murat Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.