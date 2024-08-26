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Babasının Öldürdüğü Eylem Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde babası tarafından öldürülen Eylem Sevilen'in cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Babası tutuklanan Eylem'in cenazesi Gönen'de defnedildi.

BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ EYLEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dün akşam, arkadaşının doğum gününe gitmesine izin vermeyen babası Murat Sevilen tarafından öldürülen Eylem Sevilen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz genç kızın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, Gönen'de Veysel Karani Camisi'ne getirildi .Eylem Eren, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızının cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Hafize Sevilen gözyaşlarını tutamadı. Kızını öldürdüğü için tutuklanan Murat Sevilen'in işlediği bir başka suçtan dolayı bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Hatice DAĞLI\GÖNEN(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir 3-sayfa Gönen Gönen Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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