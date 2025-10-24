Haberler

Kahramanmaraş'ta Boşandığı Kadını ve Kayınvalidesini Öldüren Katil Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı Hakan Yılmaz (38) tarafından öldürülen Fatma Görkem (37) ile annesi Gülistan Görkem (63) yan yana toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı Hakan Yılmaz (38) tarafından öldürülen Fatma Görkem (37) ile annesi Gülistan Görkem (63) yan yana toprağa verildi. Çiftin çocukları Yusuf Yılmaz (15), babasının öldürdüğü annesi Fatma Görkem'in tabutunu omuz verip, mezarlığa kadar taşıdı.

Kahramanmaraş'ta çarşamba günü Hakan Yılmaz, 7 yıl önce boşandığı Fatma Görkem'i Ballıca Mahallesi'nde yaşadığı evde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra Namık Kemal Mahallesi'ne geçti. Yılmaz, burada da eski eşinin annesi olan Gülistan Görkem'i öldürüp üvey kızı Eda Nur Göksu'yu (19) yaraladıktan sonra Mimar Sinan Mahallesi muhtarlığının yanında parkta aynı tabanca ile kendisini başından vurup intihar etti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fatma ve Gülistan Görkem'in cenazeleri ilk olarak taziye evine getirildi. Burada yakınlarına gösterilen cenazelere daha sonra Ferhuş-Kırım Mezarlığı'na götürüldü.

'BİR ZORBA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DİNEN ŞEHİTTİR'

Cenaze aracından indirilip musalla taşına yan yana konulan anne ve kızın cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan imam, Gülistan Görkem ve kızının şehit olduğunu belirterek, "Depremde ölen, boğularak ölen, yanarak ölen, bir zorba tarafından haksız yere öldürülen kişiler dinen hükmü şehit sayılmışlarıdır. Bu kardeşlerimiz de şehittirler, Allah şehadetlerini kabul eylesin" dedi. Helallik alınmasının ardından anne ve kızının cenaze namazları kılındı. Namazdan sonra Fatma Görkem'in oğlu Yusuf Yılmaz, annesinin tabutuna omuz verip mezarlığa kadar taşıdı. Yılmaz, annesinin cenazesini mezara da kendi elleriyle indirdi. Anne ve kızı mezarlıktan yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan Hakan Yılmaz'ın cenazesi ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde defnedildi.

ÖLÜMDEN KAÇMAK İÇİN KENDİSİNİ BANYOYA KİLİTLEMİŞ

Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İzmir'de yaşayan Hakan Yılmaz, olay günü ilk olarak evine gittiği eski eşi Fatma Görkem'i 9 yaşındaki oğlu E.T.Y.'nin gözleri önünde ruhsatsız tabancasıyla vurarak öldürdü. Yılmaz, daha sonra oğlunu yanına alarak Gülistan Görkem'in evine gitti. Yılmaz, ilk önce Eda Nur Göksu'ya ateş etti. Göksu, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, o anları gören Gülistan Görkem kendisini banyoya atıp kapıyı kilitledi. Kapıyı kıran Hakan Yılmaz, Gülistan Görkem'e peş peşe ateş edip kaçtı.

MORGDAN YOĞUN BAKIMA

Bu arada olayda yaralanan Eda Nur Göksu'nun öldüğü düşüncesiyle Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ancak burada yaşadığı fark edilip KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü bildirildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Eda Nur Göksu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

'ANNENİN KAFASINA SIKTIM SENİN DE KAFANA SIKACAĞIM'

Hakan Yılmaz'ın cinayetlerin ardından oğlu Yusuf Yılmaz'ı arayıp "Annenin kafasına sıktım. Senin ve dayının kafasına sıkmaya geliyorum" dedikten sonra çalıştıkları iş yerine gittiği bildirildi. Ancak Hakan Yılmaz'ın oğlu ve eski kayınbiraderini o gün işten erken çıktıkları için iş yerinde bulamadığı kaydedildi.

ANNE VE BABASININ ÖLÜMÜNE TANIKLIK ETTİ

Hakan Yılmaz daha sonra oğlunu bırakmak için annesinin evine gittikleri evin önündeki polisleri gördü. Kaçarken polisler tarafından fark edilen Yılmaz, parkta sıkıştırıldı. Polislerin teslim ol çağrısını dikkate almayan Yılmaz, önce silahı polislere doğrulttu ardından da başına dayayıp tetiğe çekti. O sırada babasının yanında olan E.T.Y., annesinin ölümünden sonra babasının ölümüne de tanıklık etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.