Kahramanmaraş'ta Boşandığı Kadını ve Kayınvalidesini Öldüren Katil Toprağa Verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı Hakan Yılmaz (38) tarafından öldürülen Fatma Görkem (37) ile annesi Gülistan Görkem (63) yan yana toprağa verildi. Çiftin çocukları Yusuf Yılmaz (15), babasının öldürdüğü annesi Fatma Görkem'in tabutunu omuz verip, mezarlığa kadar taşıdı.

Kahramanmaraş'ta çarşamba günü Hakan Yılmaz, 7 yıl önce boşandığı Fatma Görkem'i Ballıca Mahallesi'nde yaşadığı evde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra Namık Kemal Mahallesi'ne geçti. Yılmaz, burada da eski eşinin annesi olan Gülistan Görkem'i öldürüp üvey kızı Eda Nur Göksu'yu (19) yaraladıktan sonra Mimar Sinan Mahallesi muhtarlığının yanında parkta aynı tabanca ile kendisini başından vurup intihar etti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fatma ve Gülistan Görkem'in cenazeleri ilk olarak taziye evine getirildi. Burada yakınlarına gösterilen cenazelere daha sonra Ferhuş-Kırım Mezarlığı'na götürüldü.

'BİR ZORBA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DİNEN ŞEHİTTİR'

Cenaze aracından indirilip musalla taşına yan yana konulan anne ve kızın cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan imam, Gülistan Görkem ve kızının şehit olduğunu belirterek, "Depremde ölen, boğularak ölen, yanarak ölen, bir zorba tarafından haksız yere öldürülen kişiler dinen hükmü şehit sayılmışlarıdır. Bu kardeşlerimiz de şehittirler, Allah şehadetlerini kabul eylesin" dedi. Helallik alınmasının ardından anne ve kızının cenaze namazları kılındı. Namazdan sonra Fatma Görkem'in oğlu Yusuf Yılmaz, annesinin tabutuna omuz verip mezarlığa kadar taşıdı. Yılmaz, annesinin cenazesini mezara da kendi elleriyle indirdi. Anne ve kızı mezarlıktan yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan Hakan Yılmaz'ın cenazesi ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde defnedildi.

ÖLÜMDEN KAÇMAK İÇİN KENDİSİNİ BANYOYA KİLİTLEMİŞ

Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İzmir'de yaşayan Hakan Yılmaz, olay günü ilk olarak evine gittiği eski eşi Fatma Görkem'i 9 yaşındaki oğlu E.T.Y.'nin gözleri önünde ruhsatsız tabancasıyla vurarak öldürdü. Yılmaz, daha sonra oğlunu yanına alarak Gülistan Görkem'in evine gitti. Yılmaz, ilk önce Eda Nur Göksu'ya ateş etti. Göksu, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, o anları gören Gülistan Görkem kendisini banyoya atıp kapıyı kilitledi. Kapıyı kıran Hakan Yılmaz, Gülistan Görkem'e peş peşe ateş edip kaçtı.

MORGDAN YOĞUN BAKIMA

Bu arada olayda yaralanan Eda Nur Göksu'nun öldüğü düşüncesiyle Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ancak burada yaşadığı fark edilip KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü bildirildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Eda Nur Göksu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

'ANNENİN KAFASINA SIKTIM SENİN DE KAFANA SIKACAĞIM'

Hakan Yılmaz'ın cinayetlerin ardından oğlu Yusuf Yılmaz'ı arayıp "Annenin kafasına sıktım. Senin ve dayının kafasına sıkmaya geliyorum" dedikten sonra çalıştıkları iş yerine gittiği bildirildi. Ancak Hakan Yılmaz'ın oğlu ve eski kayınbiraderini o gün işten erken çıktıkları için iş yerinde bulamadığı kaydedildi.

ANNE VE BABASININ ÖLÜMÜNE TANIKLIK ETTİ

Hakan Yılmaz daha sonra oğlunu bırakmak için annesinin evine gittikleri evin önündeki polisleri gördü. Kaçarken polisler tarafından fark edilen Yılmaz, parkta sıkıştırıldı. Polislerin teslim ol çağrısını dikkate almayan Yılmaz, önce silahı polislere doğrulttu ardından da başına dayayıp tetiğe çekti. O sırada babasının yanında olan E.T.Y., annesinin ölümünden sonra babasının ölümüne de tanıklık etti.