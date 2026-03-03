Haberler

Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren 60 yaşındaki Ali T., mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 2025 yılında oğlunun çağrıldığı boş arazide gerçekleşti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ali T. çok pişman olduğunu belirterek, "Önce Allah'a, sonra size sığınıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın yargılama aşamasında pişmanlık gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Olay

Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T, konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T, oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
