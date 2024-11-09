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Babasının Böbreğiyle Hayata Tutunan Aydın Kezkeç, Organ Bağışına Davet Ediyor

Babasının Böbreğiyle Hayata Tutunan Aydın Kezkeç, Organ Bağışına Davet Ediyor
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Muş'ta böbrek yetmezliği nedeniyle hayatı tehlikeye giren sağlık çalışanı Aydın Kezkeç, babası Mehmet Emin Kezkeç'in böbreğiyle hayata döndü. Kezkeç, organ bağışının önemine dikkat çekerek, herkesin bağışta bulunmasını istedi.

Muş'ta babasından nakledilen böbrekle hayata tutunan 35 yaşındaki sağlık çalışanı Aydın Kezkeç, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

Saray Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Kezkeç, 2006'da yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği Muş Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliğinin olduğunu öğrendi.

Yüzde 60 engelli raporu alan Kezkeç, 2012'de engelli kadrosundan Muş Devlet Hastanesine memur olarak atandı.

Hastanede bir süre çalıştıktan sonra iki böbreğini de kaybeden Kezkeç'e, babası Mehmet Emin Kezkeç böbreğini verdi.

Bursa'da 9 yıl önce özel bir hastanede böbrek nakli yapılan Aydın, 5 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak hastanedeki işine döndü.

Kezkeç, AA muhabirine, 2015'te böbreklerinin iflas etmesi nedeniyle sağlığının kötüye gittiğini söyledi.

Bu nedenle böbrek nakli yapılması gerektiğini anlatan Kezkeç, şöyle konuştu:

"Bir ay içinde ya nakil yapılacaktı ya da diyaliz tedavisine başlanacaktı. Durumumu öğrenen babam bana böbreğini verdi. Bursa'da böbrek nakli oldum. Şu an sağlığım iyi ve çok mutluyum. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Organ naklinden sonra 5 ayda iyileştim ve tekrar işimin başına döndüm. Danışmada vatandaşları ve hastaları yönlendiriyorum. Yaşlı ve kimsesi olmayanlara yardımcı oluyorum. Hastalara elimden geldiğince yardımcı oluyorum."

Organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Kezkeç, "Her bağış bir hayattır. Babama çok teşekkür ederim. Organını ve canından bir parçasını vererek beni diyalizden kurtardı. Herkes organ bağışında bulunarak birilerinin hayatını kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir şey olursa yine böbreğimi veririm"

69 yaşındaki baba Mehmet Emin Kezkeç ise nakil için uygun böbrek bulunamayınca kendi böbreğini oğluna verdiğini dile getirdi.

Organ bağışının insan hayatı için çok önemli olduğunu ifade eden Kezkeç, "Oğlumun diyalize girmesini istemedim ve böbreğimi verdim. Oğlumun sağlığı için zorla değil, gönüllü olarak Bursa'da yapılan ameliyatla nakil gerçekleştirildi. Oğlum sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Böyle bir şey olsa yine veririm. Sağlığım gayet iyi. Bir sorun yok. Nakil sonrası oğlumun 4 çocuğu oldu. O zamana kadar çocuğu yoktu. Torunlarım olduğu için de çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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