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Babasını Bıçaklayan Oğul Gözaltına Alındı

Babasını Bıçaklayan Oğul Gözaltına Alındı
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, ruhsal sorunları olduğu iddia edilen Emre Uğur, babası Kenan Uğur ile tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerinde bekleyen şüpheli oğul gözaltına alındı.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde Kenan Uğur (64), tartıştığı oğlu Emre Uğur (39) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli oğul, gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Ruhsal sorunları olduğu iddia edilen Emre Uğur, bilinmeyen nedenle babası Kenan Uğur ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Uğur babasını karın ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kanlar içinde kalıp, yan taraftaki manava yönelen baba, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Kenan Uğur, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinde bekleyen Emre Uğur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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