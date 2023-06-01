Babasını beklerken cenazesi geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yolcu olarak bindiği ilçe minibüsü içerisinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Osman T. (81); Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu mahallesinden Kayseri'ye gelmek için ilçe minibüsüne bindi. Kayseri'ye gelen minibüs şoförü Doğu Terminali'nde Osman T.'yi uyandırmak istedi. Koltukta hareketsiz bulunan Osman T. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, Osman T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler; babasını karşılamak için bekleyen oğluna acı haberi verirken Osman T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.