Babasından izinsiz aldığı otomobille polislerin kabusu oldu

Babasından izinsiz aldığı otomobille polislerin kabusu oldu Haber Videosunu İzle
Babasından izinsiz aldığı otomobille polislerin kabusu oldu
Kahramanmaraş’ta babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan 17 yaşındaki çocuk, kendisini durdurmak isteyen motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, kaçan ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

  • 17 yaşındaki bir çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille iki polis memurunu yaraladı.
  • Çocuğa drift, makas atma, 'dur' ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplam 520 bin lira ceza uygulandı.
  • Çocuğun babası, oğlunun kendisinden izinsiz aracını aldığı için polise şikayette bulundu.

Kahramanmaraş’ta babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan 17 yaşındaki çocuk, kendisini durdurmak isteyen 2 polisi çarptıktan sonra kaçtı.

MAKAS ATTI, POLİSLERE ÇARPTI

Olay, öğle saatlerinde Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Polisler, otomobille makas atan A.H.’yi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan A.H. kaçınca polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında A.H. kullandığı otomobille, motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu, devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

520 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Kaçan A.H. ise Karaziyaret Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.’nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi. A.H.’ye drift, makas atma, ‘dur’ ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplamda 520 bin lira ceza uygulandı.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan, A.H.’nin babasının da 3 gün önce polis merkezine giderek oğlunun kendisinden izinsiz olarak aracını aldığı yönünde şikayetçi olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıteknik_lise001:

Abi zorunuz ne bırakın da gitsin kahramanmı oldunuz canımızdan olacaktınız plakası var da

Haber YorumlarıBARBAROS:

Canlı bomba ise nerden bilecek neden kaçtığını polis? Bırak pazarda patlatsın yüzlerce kişi zarar görsün olmaz

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

yav bi durulun artık dünyanın şakası olmaz oyunlarda yaptığınız şeyleri gerçek hayatta yapıp insanların hayatlarıyla oynamayın

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Çocuk dizilerde ne görüyorsa onu yapıyor ana baba telefondan başını kaldırmıyor, adı özgür olan, saçma sapan bir nesil geliyor.

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

S2N

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

