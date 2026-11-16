Babaeski'de rengi değişen Şeytanderesi'nden Çevre ekipleri numune aldı

Babaeski'de rengi değişen Şeytanderesi'nden Çevre ekipleri numune aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çevre İl Müdürlüğü ekipleri derede inceleme yaparak sudan numune aldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.
Vatandaşlar, derenin ilçe merkezinden geçtiği bölümde su yüzeyinde köpüklenme oluşması, suyun renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, derede incelemede bulunarak analiz için sudan numune aldı.
Kaynak: AA