Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Babaeski ilçesinde düzenlenen Atatürk Koşusu'na 90 sporcu katıldı ve madalyalar verildi. Ayrıca, bilgi yarışması ve YURTLIG Voleybol Turnuvası da gerçekleştirildi.

Babaeski ilçesinde okullar arası Atatürk Koşusu düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Babaeski Belediyesince, Atatürk Stadı'nda düzenlenen koşuya 90 sporcu katıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla tarafından madalyaları verildi.

Bilgi yarışması düzenlendi

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Yurdunda bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmada öğrencilere 20 soru yöneltildi.

Soruların tamamını doğru yanıtlayan 2 öğrenciye hediye verildi.

YURTLİG Voleybol Turnuvası sona erdi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen YURTLİG Voleybol Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YURTLİG Spor Turnuvaları kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında, Evladı Fatihan Kız Yurdu ile Hundi Hatun Kız Yurdu takımları mücadele etti.

Turnuvada, rakibini yenen Hundi Hatun Kız Yurdu takımı birinci oldu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
