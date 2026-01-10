Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' makyaj etkinliği ile başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı.

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 8'inci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı.

Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz ve siyah çarşaflar aldı.

Ardından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla Koleda Ateşi yakıldı.

Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu söyledi.

Etkinliğin soğuk kış gecelerinde yapıldığını ifade eden Çölgeçen, etkinliğe katılımın her geçen gün arttığını söyledi.

Çölgeçen, "Büyükmandıra'nın binlerce yıllık kültürel zenginliği yaşatan Koleda geleneğini, yeniden canlandırıyoruz. Bu geleneği kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Etkinliğimizde yüzlerini boyayan, maskeler takan gençlerimizle birlikte beldemizde sokakları bugün coşku ve eğlence ile dolacaktır. Kabak tatlılarımızı evlerimizde hazırlayarak komşularımızla paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Çisem Sünter ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çok eğlendiğini söyledi.