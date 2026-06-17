Babacan'dan Ortak Aday Açıklaması: Kararlar Vakti Geldiğinde Alınır

(AFYONKARAHİSAR) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin kararların seçim takvimi netleştiğinde siyasi partiler arasında yapılacak görüşmelerle alınacağını söyledi. Babacan, mevcut sistemde parti genel başkanlarının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek, "Kararlar vakti geldiğinde alınır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV 3 yayınında konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Parlamenter sistemde nasıl parti genel başkanları başbakan adayıysa mevcut sistemde de partilerin genel başkanları doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Seçimlere doğru gidilirken yine mevcut sistemde ittifaklar, ortak listeler ve ortak adayalar da bu yeni sistemin bir başka gerçeği. Eskiden seçimlerden sonra koalisyonlar gerekirse kuruluyordu. Şimdi seçimden önce ittifaklar kuruluyor ve ittifaklarla seçime gidiliyor. Önümüzdeki dönemde de ittifakların, belki ortak listelerin, belki ortak adayların söz konusu olacağı bir seçim olacak. Bütün bunların kararları vakti geldiğinde alınacak. Yani ne zaman ki seçim takvimi netleşir o zaman siyasi partiler arasında bunlar konuşulur, görüşülür ve kararlar günü geldiğinde alınır."

Kaynak: ANKA