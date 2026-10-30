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Babacan, Nevşehir'deki peribacası çökmesinde ölenler için başsağlığı diledi

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Babacan, Nevşehir'deki peribacası çökmesinde ölenler için başsağlığı diledi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevşehir'de peribacası çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Babacan mesajında ölenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevşehir'de peribacası çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Nevşehir'de meydana gelen peribacası çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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