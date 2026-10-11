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Babacan, Kamu İhale Yasası ve imar rantları için iktidar ve muhalefete çağrı yaptı

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Babacan, Kamu İhale Yasası ve imar rantları için iktidar ve muhalefete çağrı yaptı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamu İhale Yasası ve imar rantlarına ilişkin yasanın çıkarılması için iktidar ve muhalefete çağrı yaptı. Babacan, 'Yolsuzluk meydanında parti farkı olmadan herkes at koşturuyor' diyerek bu alanın daraltılmasını istedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamu İhale Yasası ve imar rantlarına ilişkin yasanın çıkarılmasını isteyerek, "Yolsuzluk meydanında parti farkı olmadan herkes at koşturuyor. Diyorum ki o meydanı kapatalım, alanı daraltalım" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKİT TV canlı yayınında yolsuzlukla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidar ve muhalefet partilerine yasal düzenlemeler için çağrı yapan Babacan, şunları söyledi:

"Buradan hodri meydan diyorum. Hodri meydan. Şu elli dört maddenin elli dördünü de tamamlayalım hep beraber Kamu İhale Yasası'nı çıkaralım. Samimi iseniz imar rantları yasasını çıkaralım ki bundan sonra yolsuzluk yapmak isteyenin alanını daraltalım. Şimdi koskoca bir meydan var. Herkes at koşturuyor meydanda. Yolsuzluk meydanında parti farkı olmadan herkes at koşturuyor. Diyorum ki o meydanı kapatalım, alanı daraltalım, kötü niyetli hiç kimse bu ülkede yolsuzluk yapamasın."

Kaynak: ANKA
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