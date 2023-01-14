Babacan'ın Anayasa'daki "Türk" ifadesiyle ilgili çıkışına en sert tepki BTP Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi: Sen kimsin?

DEVA Partisi lideri Babacan'ın anayasanın 66. maddesindeki "Türklük" ifadesinin yeniden ele alınması teklifine en sert tepki Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'tan geldi. Halkın ne istediğinin belli olduğunu söyleyen Baş, "Dalgamı geçiyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sen kimsin Türklüğü anayasadan çıkarıyorsun. O Türkler seni siyaset sahnesinin dışına atar. Böyle bir şey olmaz. Bu kavramın anlamını bilmeyenler ya tarihini bilmiyordur ya da başına neler gelebileceğini kestiremiyordur." dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Babacan'ın bu sözleri tartışma yaratırken, DEVA Partisi liderine bir tepki de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi.

"HALKIN NE İSTEDİĞİ BELLİ"

Babacan'a yönelik sert ifadeler kullanan Baş, "Halkın ne istediği belli. Çok ciddi toplum mühendisi olmaya gerek yok, birazcık toplum içinde olsan anlarsın. Ekonomiyi düzelt, adaleti sağla, hukuku temin et, yargıyı düzelt, şu sığınmacılardan bir kurtul. Bu kadar. Çok da fazla bir şey istemiyor insanlar. Özel yaşamlarına karışma. Özgür bir Türkiye olsun. Çağdaş bir Türkiye olsun. Bunu vaaz etmek yerine Türklüğü anayasadan çıkarmayı vaaz ediyorsun millete. Dalgamı geçiyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sen kimsin Türklüğü anayasadan çıkarıyorsun." dedi.

"ATATÜRK BİLMİYOR MU?"

Baş sözlerine şöyle devam etti: "Bu toplumun özbenliğini oluşturan, öz kimliğini oluşturan bir üst kavramı, Atatürk'ün bize kazandırdığı kavramı... Türklük, Türk tarihinde iki bin yıldır, üç bin yıldır olan bir şey değil. Biz bir gün Selçuklu olduk, bir gün Osmanlı olduk, bir gün şu olduki bir gün bu olduk. Hepsi bizdik ama biz Atatürk'le Türk olduk. Türk tarihinde ilk defa 'Ne mutlu Türküm diyene' kavramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize kazandırdı. Bu Cumhuriyet'le geldi. Atatürk bilmiyor mu bu ülkede Ermeni yaşadığını? Bilmiyor mu Kürt yaşadığını, Rum yaşadığını? 72 milletin bu coğrafyada bin yılı aşkın süredir var olduğunu Atatürk bilmiyor mu? Biliyor ama diyor ki hepimizin ortak idealleri, ortak paylaşımları var.

"O TÜRKLER SENİ SİYASET SAHNESİNİN DIŞINA ATAR"

Hepimizin ortak bir tarihi oluştu. Hepimiz ortak bir geleceğe bakıyoruz ve kardeş gibi aynı coğrafyada yaşıyoruz. Atatürk'ün aslında anlattığı bu. 'Ne mutlu Türküm diyene' cümlesinin içinde bunları anlatıyor. Bizde bir birliktelik oluşmuş. 'Ne mutlu Türküm' diyen herkesi bu çatı altında, bu bayrak altında yaşatalım. Atatürk bunu koyuyor. Toplumun istekleri belli, onlara sunacağımız kavramlar belli ama sen çıkacaksın 'Türklüğü anayasadan çıkaralım' diyeceksin. O Türkler seni siyaset sahnesinin dışına atar. Böyle bir şey olmaz. Bu kavramın anlamını bilmeyenler ya tarihini bilmiyordur ya da başına neler gelebileceğini kestiremiyordur."