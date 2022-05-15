Babacan: Demokratik Siyasete Yönelen Saldırıları ve Siyasetçilere Verilen Haksız Cezaları Hep Beraber Göğüsleyeceğiz - Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokratik siyasete yönelen saldırıları ve siyasetçilere verilen haksız cezaları hep beraber göğüsleyeceğiz. Seçim yaklaştıkça haksızlık çoğalacak. İnsanlara haksızlık yapanları, çifte standart uygulayanları sandıkta bir güzel yeneceğiz. Seçim günü geldiğinde logomuza, damlamıza o evet mührünü öyle bir basacağız ki Beştepe'de birileri oturduğu yerden zıplayacak" dedi.

Ali Babacan, bugün partisinin Ankara Keçiören ilçe kongresinde konuştu. Babacan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene oran olarak üye sayısını en fazla artıran parti, DEVA Partisi olmuştu. İktidar partisinin üye kayıtlarımızı engelleme çabalarının hiçbirisi işe yaramadı. Son dönemde üye sayısını en fazla artan siyasi parti, DEVA Partisi oldu. Tam 11 bin 693 kişi daha DEVA Partili oldu. 150 bin üyeyi geçtik. Üye kaydı için çaba gösteren teşkilat mensuplarımızı yürekten kutluyorum.

"ETKİNLİKLERİ ENGELLENEN GENÇLERİN YANINDAYIZ"

DEVA Partisi, çocuğuna harçlık veremeyen annenin, dükkanında masraf olmasın diye elektriğini açamayan esnafın; tohum, gübre, mazot, elektrik fiyatları altında ezilen çiftçilerimizin yanında. Biz, her gün canını dişine takarak ekmeğinin peşinde koşan kurye arkadaşlarımızın, ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden, basit etkinlikleri bile engellenen gençlerin yanındayız. Beraat ettikleri halde hakları iade edilmeyen KHK'lıların yanındayız. Ayrımcılığa uğrayan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bizi arayan, orada bulur.

"SİYASETÇİLERE VERİLEN HAKSIZ CEZALARI HEP BERABER GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Meclis seçimlerinde DEVA Partisi büyük bir zafer kazanacak. Bizim adayımız, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en büyük zaferi kazanacak. Demokrasimizi hep beraber kurtaracağız. Demokratik siyasete yönelen saldırıları ve siyasetçilere verilen haksız cezaları hep beraber göğüsleyeceğiz. Seçim yaklaştıkça haksızlık çoğalacak. İnsanlara haksızlık yapanları, çifte standart uygulayanları sandıkta bir güzel yeneceğiz. Seçim günü geldiğinde logomuza, damlamıza o evet mührünü öyle bir basacağız ki Beştepe'de birileri oturduğu yerden zıplayacak.

"DEVA PARTİSİ'Nİ YILDIRMAYI ANCAK RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda miting yapacağız diye gerekli tedbiri almaları için bilgi veriyoruz. İlk önce 'uygun' diyorlar. Biz bunu Gaziantep'e duyurunca bir yerlerden belli ki ayar geliyor. Baskı görüp, kendi verdikleri onayı iptal ediyorlar. Gaziantepli vatandaşlarımızın sözüm ona mitinge gitme zahmetini artırmak için Antep Kalealtı'nda yer gösteriyorlar. Oyuna bakın. 'Yokuş yaparsak ilgi azalır' diye zannediyorlar. Bunlar beyhude. DEVA Partisi'ne gönül vermiş tek bir kişiyi bile bu oyunlarla yolundan döndüremezsiniz. DEVA Partisi'ni yıldırmayı ancak rüyanızda görürsünüz.

"BÜTÜN BELGELER MAHKEMEYE GİTSİN Kİ GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN"

Koskoca devletin valisini kendilerine maşa ettiler. Yazık, değmez. Mülki idare amirlerimizin bir partinin neferi haline gelmesi kabul edilemez. Gaziantep'te DEVA Partisi'yle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarmış. Merakla bekliyoruz. Başvursunlar. Bütün belgeler mahkemeye gitsin ki gerçek ortaya çıksın. Buyurun, gidip suç duyurusunda bulunun. Biz, işini dosdoğru yapanlardanız.

"İKTİDARIMIZIN İLK 6 AYINDA KRİZ ORTAMINI ARKAMIZDA BIRAKACAĞIZ"

Enflasyonu tek haneye yine biz düşüreceğiz. Daha önce yaptık, evelallah yine yapacağız. İktidarımızın ilk altı ayında kriz ortamını arkamızda bırakacağız. Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmayacak. Halkımızın alım gücünü artıracağız. Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünü düşüreceğiz. Yoksuldan alıp zengine veren kur korumalı mevduat uygulamasına son vereceğiz.

"ÜLKEYİ ÇOK YÜKSEK ENFLASYON İÇİNDE SEÇİME GÖTÜRECEKLER"

Her türlü seçim popülizmini yapacaklar. Bol keseden dağıtmaya çalışacaklar. Parayı nereden bulacaklar? Dönecekler Merkez Bankası'na, 'bas parayı'… Onun için enflasyonu düşüremeyecekler. Bol keseden dağıttığınız her şey, dönüp daha yüksek enflasyon olarak gelecek ve milletimizi vuracak. Ülkeyi çok yüksek enflasyon içinde seçime götürecekler.

"PARA BASTIRDIĞINIZDA ENFLASYONUN ARTACAĞINI TEK BİLMEYEN SAYIN ERDOĞAN HERHALDE"

Düşük faizli krediyi açıkladığınız anda konut fiyatlarını zıplattınız. Çünkü ekonomi nasıl yönetilir, bilmiyorsunuz. Keçiören'den emlak komisyoncusu arkadaş çağırayım, ekonomiyi bunlardan daha fazla bilir. Alacak-satacak kişiler enflasyonun artacağını gayet iyi görüyor. Çünkü bu hükümet, Merkez Bankası'na para bastırmaya başladı. Para bastırdığınızda enflasyonun artacağını herkes biliyor. Tek bilmeyen Sayın Erdoğan kaldı herhalde.

"HESAPSIZ KİTAPSIZ PARA BASMAYA DEVAM EDERLERSE TÜRKİYE HİPERENFLASYON DÖNEMİNE GİRER"

Şu para basma alışkanlığı tam bir hastalık. Uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey. Nereden kaynak bulacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Merkez Bankası'na 'Oğlum, para bitti, bas parayı' diyorsunuz. Bitince, 'Yetmedi, biraz daha bas' diyorsunuz. Hesapsız kitapsız para basılan ülkede enflasyon artar. Hatta hiçbir planınız, programınız yokken bunu yapıyorsanız enflasyonu patlatırsınız. Türkiye, kronik yüksek enflasyon döneminde. Eğer hesapsız kitapsız para basmaya devam ederlerse Türkiye hiperenflasyon dönemine girer. Açıkça uyarıyorum. Bu millete bu kötülüğü yapmayın. Ne kadar para basarsanız, tedavüldeki paranın değerini o kadar düşürürsünüz."