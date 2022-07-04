Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar - Haberler

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Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar

ANKA - Güncel
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, "Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200'e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz" dedi.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziranda aylık yüzde 4,95 artarken yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

BABACAN SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200'e varan gerçek enflasyonu çok çok iyi biliyoruz."

Babacan'dan TÜİK açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına tepki: Yine maşallah çok hassas tartmışlar

ANKA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Ali Babacan alışveriş Güncel Haberler

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