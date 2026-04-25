Babacan'dan Antalya'da Çay-Simit Hesabı: Çay Simit Hesabıyla Geldiler, Herhalde Çay Simit Hesabıyla Gidecekler

(ANTALYA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Babacan, "İki çay, bir simit 70 lira. Beş kişilik aile olsa bir öğün 350 lira eder. Üç öğün bin 50 lira. Bunu 30 günle çarptığınızda 30 bin 500 lira yapıyor. Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Çay-simit hesabı 30 bini geçmiş. Çay-simit hesabıyla geldiler ya, herhalde çay-simit hesabıyla da gidecekler" dedi.

Babacan, Antalya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında sokakta vatandaşlarla da sohbet eden Babacan'a, emekli kadınlar hayat pahalılığı nedeniyle yaşadıkları geçim sıkıntısını anlattı.

Emekli bir vatandaş, "Başkanım emekliyiz, yok. Vallahi duyun bizi. Bizi duyun" diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Babacan ise emekli maaşlarının yerinde saydığını, fiyatların ise hızla arttığını belirterek, "Hayat zorlaşıyor" dedi.

"İki çay, bir simit 70 lira"

Emekli kadınlar, artık bir kafeye girmenin bile zorlaştığını ifade ederek, "İki çay, bir simit içtik; 70 lira para ödedik. Başka yerlere giremiyoruz. Eskiden 35 liraya yiyip içiyorduk" dedi.

Bunun üzerine Babacan, "Bir çay, bir simit 70 lira mı şimdi" diye sordu. Emekli vatandaşlar ise "İki çay, bir simit 70 lira. 20 bin lira aylık alıyoruz" yanıtını verdi.

Babacan hesap yaptı

Vatandaşlarla birlikte "çay-simit hesabı" yapan Babacan, beş kişilik bir aile üzerinden günlük ve aylık maliyeti hesapladı.

Babacan, "İki çay, bir simit 70 lira. Beş kişilik aile olsa bir öğün 350 lira eder. Üç öğün bin 50 lira. Bunu 30 günle çarptığınızda 30 bin 500 lira yapıyor" dedi.

"Çay simit hesabı 30 bini geçmiş"

En düşük emekli maaşı ve asgari ücretle bu hesabın karşılanamadığını söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Çay-simit hesabı 30 bini geçmiş. Çay-simit hesabıyla geldiler ya, herhalde çay-simit hesabıyla da gidecekler. Öyle görünüyor."

Babacan'ın sözlerine emekli kadınlar, "İnşallah" diyerek karşılık verdi. Babacan da "Bu kadar gönülden 'inşallah' sesi… Bu iş bitmiş yani" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA