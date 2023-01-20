Babacan: 14 Mayıs'ta Seçimlerimiz Var. Bir Hükümet Değişikliği Olursa, Ki Büyük Olasılıkla Olacaktır, Ekonomik ve Finansal Yönetim Tarafında Daha...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Dünya Ekonomik Forumu'nda; "14 Mayıs'ta seçimlerimiz var ve ben muhalefet partilerinden birinin lideriyim. Seçimlerden sonra, bir hükümet değişikliği olursa, ki büyük olasılıkla olacaktır, o zaman muhtemelen daha iyi bir insan kaynağı beklentisi olacak ve ekonomik ve finansal yönetim tarafında daha rasyonel bir yaklaşım beklenmelidir. Dört temel alanımız var: Para politikası, maliye politikası, makro ihtiyati tedbir alanı ve yapısal reformlar" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, davetli olarak gittiği Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. gününde "Gelişmekte olan piyasaları gözden kaçırmamak" temalı oturumda konuştu. Enflasyonla ilgili bir soru üzerine "rezerv para ihraç eden merkez bankalarının bilanço büyüklüklerinde 2008-2009 krizinde ve pandemi sürecinde sıçrama yaşandığını" hatırlatan Babacan, şunları söyledi:

"MERKEZ BANKALARININ TEDBİR OLARAK LİKİDİTE SAĞLAMASININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Bu kadar düşük fiyata bu kadar çok likidite sürdürülebilir bir şey değildi. Sonunda enflasyonu vurdu ve merkez bankaları kaçınılmaz olanı yaptı. Merkez bankalarının tedbir olarak likidite sağlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pandemi küresel ekonomide çok büyük bir etki yaratabilirdi. Bu yüksek oranda engellendi. Ama her şeyi normalleştirmenin zamanı geldi.

"G20'NİN ÜLKELER ARASINDA POLİTİKALARI KOORDİNE ETMEK İÇİN DAHA SIK BİR ARAYA GELMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Şu son bir yıldır gözlemlediğimiz en önemli unsur, ülkeler arasında koordinasyon ve iş birliği eksikliğidir. Burada G20'den çok az yararlanılıyor. G20, dünya nüfusunun üçte ikisinin, dünyadaki ticaretin yüzde 75'inin ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 85'inin temsil edildiği bir kuruluştur. Bu çok özel koşullarda G20'nin ülkeler arasında politikaları koordine etmek için daha sık bir araya gelmesi çok önemlidir. G20'nin görev alanını genişletmek ve jeopolitik konuları da gündeme almak çok önemli olacak.

"ENFLASYONLA BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ"

Türkiye için para politikası uzun zamandır çok gevşekti ve negatif faiz oranları çok büyüktü. Dolayısıyla bunun iç enflasyonumuz üzerinde ek bir etkisi oldu. Ama tüm bunlar, eğer hükümetler ve merkez bankaları akıllıca adımlar atarlarsa tersine çevrilebilir şeyler. Enflasyon, savaşamayacağınız bir canavar ya da onun gibi bir şey değildir. Enflasyonla başa çıkabilirsiniz.

"DÜNYANIN GERİ KALANIYLA DAHA İYİ BAĞLANTI KURARAK TÜM BU SORUNLARIN KOLAYLIKLA ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR"

Türkiye'yle ilgili tüm sorunları çözmek çok kolay. Bunu yapmak için iyi insan kaynakları, rasyonel kararlar gerekiyor. Bunların çok yakında düzeltilebileceğine inanıyorum. Pek çok jeopolitik sorunumuz olmasına, petrol ve gazda ithalata bağımlı olmamıza, komşularımız arasındaki her türlü hareketliliğin ortasında olmamıza rağmen Türkiye ekonomisi dayanıklılığının devam ettiğini gösterdi. Daha iyi kararlarla, daha iyi eylemlerle, dünyanın geri kalanıyla daha iyi bağlantı kurarak tüm bu sorunların kolaylıkla üstesinden gelinebilir.

"14 MAYIS'TA SEÇİMLERİMİZ VAR VE BEN MUHALEFET PARTİLERİNDEN BİRİNİN LİDERİYİM"

Babacan, "Yatırımcılar Türkiye'deki potansiyele ve risklere nasıl bakmalı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"14 Mayıs'ta seçimlerimiz var ve ben muhalefet partilerinden birinin lideriyim. Seçimlerden sonra, bir hükümet değişikliği olursa, ki büyük olasılıkla olacaktır, o zaman muhtemelen daha iyi bir insan kaynağı beklentisi olacak ve ekonomik ve finansal yönetim tarafında daha rasyonel bir yaklaşım beklenmelidir. Dört temel alanımız var: Para politikası, maliye politikası, makro ihtiyati tedbir alanı ve yapısal reformlar."

Babacan, şöyle konuştu:

"EN BÜYÜK SORUN, SİYASİ LİDERLERİN BAZEN KURALLARA BAĞLI KALMAK İSTEMEMELERİDİR"

"Eğer para politikası, maliye politikası ve makro ihtiyati önlemler için kural temelli bir yaklaşım varsa bu, hükümetin ne yapacağı konusunda büyük miktarda öngörülebilirlik getirecek, Merkez Bankası'nın hangi durumlarda ne yapacağını gösterecektir. En büyük sorun, siyasi liderlerin bazen kurallara bağlı kalmak istememeleridir. Tüm seçeneklerin önlerinde olmasını istiyorlar. Fakat bu; kırılganlık ve oynaklık ile istikrar arasında bir seçimdir. Kural temelli yaklaşım seçenekleri sınırlıyor ama günün sonunda ülkeye fayda sağlıyor. Pek çok yeni yatırım alanı var, özellikle yenilenebilir enerji. Eğer uzun vadeli vizyona sahip olunursa kazan-kazan sonucu oluşur. 2050 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmada çok çok önemli olan yenilenebilir enerji için henüz yeterli finansman yok.

"MERKEZ BANKALARININ GÜCÜNÜ AKILLICA VE HEDEFLİ BİR ŞEKİLDE KARBONSUZLAŞTIRMAYI, YENİLENEBİLİR KAYNAKLARI FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANMASININ ZAMANI GELDİ"

Bilindik mekanizmalar karbonsuzlaştırmayı finanse etmek için çalışmıyor. Eğer çocuklarımız ve torunlarımız herkesin sıkıntı çektiği bir dünyada yaşamayacaksa, burada rezerv para ihraç eden merkez bankalarının bir rolü olmalı. Bu yüzden merkez bankalarının gücünü akıllıca ve hedefli bir şekilde karbonsuzlaştırmayı, yenilenebilir kaynakları finanse etmek için kullanmasının zamanı geldi. Bu, küresel olarak koordineli bir şekilde yapılmalı ve kötüye kullanılmamalı. Aksi halde 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak imkansız."