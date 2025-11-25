Haberler

Baba ve Oğul Evde Silahla Ölü Bulundu

Güncelleme:
Erzincan'da bir evde baba ve oğlu silah ile vurulmuş halde bulundu. Olay, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

oğul evlerinde silah ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Fatih Mahallesi 716 sokakta meydana geldi. Karakoç ailesinin yaşadığı evden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılık izninin alınmasından sonra eve giren polis, Yasin Karakoç'u (34) evin yatak odasında, babası Reşit Karakoç'u (67) ise avluda ölü buldu. Baba ve oğlunun tabancayla vurulduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
