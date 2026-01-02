Kuzey ve babası, aile dayanışmasıyla kanseri yendi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Kuzey Kılıçlıoğlu (9), 3 yıl önce yakalandığı lenf kanserini, böbrek kanseri tedavisi gören babası Mustafa Kılıçlıoğlu (54) ile aynı dönemde atlattı. Zorlu süreci eşi Sonay Kılıçlıoğlu'nun (49) desteğiyle geride bıraktıklarını belirten Mustafa Kılıçlıoğlu, "Ben yıkıldım, eşim toparladı. 6 ayda onun sayesinde atlattım. Artık hep güzel şeyler konuşuyoruz" dedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Durmuş Yaşar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Kuzey Kılıçlıoğlu, 3 yıl önce mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Ameliyata alınan Kuzey'in lenflerinde kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Kuzey'e lenfoma tanısı konuldu. Kuzey'den 8 ay sonra ise fabrika işçisi babası Mustafa Kılıçlıoğlu'nun böbrek kanseri olduğu ortaya çıktı. Baba-oğul, hastalığı aynı dönemde atlattı.

Kılıçlıoğlu ailesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) düzenlediği yeni yıl etkinliğine katılıp, kanserle mücadele eden diğer ailelere de umut oldu. Oğlu Kuzey'in Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Mustafa Kılıçlıoğlu, "Kuzey kusma şikayetiyle hastalandığında ameliyat oldu ve bağırsağının bir kısmı alındı. Sonuçları almaya birlikte gittik. Orada dünyamız yıkıldı. Baba olarak evladıma böyle bir şeyi kondurmak istemedim. Ama çok şükür iyi doktorlarımız vardı. Kuzey hasta olunca yaşadığım sıkıntıları içimde biriktirmişim. Kuzey'den 8 ay sonra benim rahatsızlığım ortaya çıktı. 55 gün süren kanamam oldu. 'Böbreğin tamamen bitmiş' dediler" dedi.

'ARTIK HEP GÜZEL ŞEYLER KONUŞUYORUZ'

Zorlu süreci eşi Sonay Kılıçlıoğlu'nun desteğiyle geride bıraktıklarını belirten Kılıçlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey hastaneye her gidişinde 17 gün yatıyordu. Yemeklerini hazırlayıp kavanozlara koyuyordum. O dördüncü katta ağlıyordu, ben aşağıda ağlıyordum. Babalar yukarı çıkamıyordu. Behçet Uz'un bahçesinde diğer hasta çocukların babalarıyla birbirimize destek olduk. Bu süreçte birinin her şeyi koordine etmesi gerekiyordu, o da eşim oldu. Ben yıkıldım, eşim toparladı. Ben de 6 ayda onun sayesinde atlattım. Artık hep güzel şeyler konuşuyoruz. Kuzey'i her hafta gezmeye götürüyorum."

'BU HASTALIĞI ONA KONDURAMADIK'

Kanser nedeniyle 11 yıl önce babasını, 9 yıl önce de ağabeyini kaybettiğini anlatan Sonay Kılıçlıoğlu ise oğluna tanı konulduğunda büyük korku yaşadığını belirterek, "Doktor kitle olduğunu ve tedbir amaçlı alındığını söyledi. Sonuçların temiz çıkacağını düşünürken 3 hafta sonra tanı konuldu. 6 yaşındaydı, bu hastalığı ona bir türlü konduramadık. Kötü bir süreçti. 'İlk önce ben ayakta durmalıyım' diye düşündüm. Ortalama 6 aylık bir süreçti. Beyin sapına gitmediği için kemoterapi 4 ay sürdü. 1 yıl sıkı tedavi programına alındı" dedi.

Tedavi sürecinde bağışıklığının çok düştüğünü dile getiren Kılıçlıoğlu, "3 aylık kontrollere döndük ama sürekli gözetim altındaydı. Kuzey'den kısa süre sonra annem akciğer kanseri oldu, 8 ay sonra kaybettik. Ardından eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Böbreği alındı, birinci evre olduğu için temiz çıktı. O da kontrollere devam ediyor. Oğlum ve eşim sağlıklı, çok şükür" ifadelerini kullandı.

'KANSER OLDUĞUNU BİLMİYORDU'

Kuzey'in tedavisi boyunca moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını dile getiren Sonay Kılıçlıoğlu, bu süreçte moral bulmak için LÖSEV'in etkinliklerine katıldıklarını dile getirerek, "Kuzey bana 'Anne arama motoruna sorar mısın, lenfoma ne demek?' diyordu. Kanda olan bir mikrop diyordum. Kanser olduğunu bilmiyordu. Saçı dökülünce 'Aynı babana benziyorsun' dedim. Bir gün 'Kabak partisi' yaptık. Ablasının da saçlarını kestik. Her anı oyuna çevirmeye çalıştık. LÖSEV bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi.

'HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ'

Kuzey Kılıçlıoğlu da LÖSEV'in yeni yıl etkinliğinde çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün çok güzeldi. Hem LÖSEV'le birlikteydik hem de 2026'ya girmeden önce parti yaptık. Hayatımın en güzel günü bugün oldu. Tek isteğim yeni yılda bir oyun konsolu. Derslerim iyi, tatilde bol bol gezmek istiyorum" diye konuştu.