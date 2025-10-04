Baba-Oğul Tutuklandı

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde camide 2 kişiyle ilişkiye girdiğini iddia ettiği kız kardeşi S.A.'ya şiddet uygulayıp, üzerine kaynar su döktüğü belirlenip, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.A.İ.A.'nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba G.A. da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,