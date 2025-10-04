Haberler

Baba-Oğul Tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'da camide kız kardeşine şiddet uygulayan M.A.İ.A. ve babası G.A. gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde camide 2 kişiyle ilişkiye girdiğini iddia ettiği kız kardeşi S.A.'ya şiddet uygulayıp, üzerine kaynar su döktüğü belirlenip, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.A.İ.A.'nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba G.A. da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
