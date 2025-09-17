Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Haberler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, B.A. isimli baba, tartışma sonucu 16 yaşındaki oğlu R.A.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası baba gözaltına alınarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba, tutuklandı.

Şuhut ilçesinde B.A. ile oğlu R.A.A. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.A.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan B.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ramazan Koç - Güncel
