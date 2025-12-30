Haberler

Kızını takip eden kişiyi rehin alan baba serbest; tehdit eden tutuklandı

Kızını takip eden kişiyi rehin alan baba serbest; tehdit eden tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kızını takip eden kişiyi rehin alan baba serbest; tehdit eden tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, lise öğrencisi kızı A.Y.'yi şantaj ve tehdit eden U.C.A.'yı baba H.Y. okul bahçesinde tabanca ile rehin aldı. Baba adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şantajcı U.C.A. tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi kızı A.Y.'yi (17) tehdit edip şantaj yapan U.C.A.'yı (18) okul bahçesinde tabanca ile rehin alan baba H.Y. (43), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Y.'yi tehdit ettiği iddia edilen ve üzerinden tabanca çıkan U.C.A., tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.C.A., takip ettiği ve tehdit ederek şantaj yaptığı A.Y.'nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.'ye bildirdi. Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.'yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı. Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Okul bahçesinde yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

BABA: KIZIMI KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET ETTİM

Soruşturma kapsamında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ve tanıkların ifadeleri alındı. İfadesi alınan A.Y., U.C.A.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini, şantaj yaptığını söyleyerek, telefon mesajlarını gösterdi. U.C.A.'nın bir gece önce de kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden A.Y., sabah okulun önünde U.C.A.'yı görünce babasına haber verdiğini anlattı. Baba H.Y. ise kızını koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.C.A. ile H.Y., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.C.A. 'Tehdit' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'de

İsrail'in tartışma yaratan kararı sonrası soluğu Türkiye'de aldılar
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor