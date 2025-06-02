Baas rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli sivil evlerine dönmeye devam ediyor

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle özgürleşen bölgelerde güvenliğin sağlanması sonucu yıllardır zor koşullarda yaşayan binlerce sivilin evlerine dönüşü sürüyor.

Uzun yıllar derme çatma, zor koşullar altında kamplarda yaşam mücadelesi veren aileler, yıllar sonra ilk kez memleketlerine adım atmanın sevincini yaşıyor.

Suriye'deki çatışmaların neden olduğu yıkım ve insani kriz, milyonlarca insanı evlerinden kopardı, komşu ülkelerde çadırlara sığınmak zorunda bıraktı.

İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Sicne köyünden 2019 yılında göç etmek zorunda kalan Muhammed Rahmun, AA muhabirine, yaşadığı 6 yıllık kamp hayatının ardından özgürleşen topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İdlib kırsalındaki Güney Şehitleri Kampı'nda ailesiyle yaşayan Rahmun, devrik rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı köyüne dönüş hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Rahmun, "Buraya göç ettikten sonra 6 yıl boyunca kamplarda yaşadık ama şimdi Allah bize zafer nasip etti. Eşyalarımızı topluyoruz. Ülkemiz özgürleşti." dedi.

Köyünün savaşta ağır tahribat aldığını belirten Rahmun, "Köy tamamen yıkılmış, özellikle bizim köyümüz harap durumda. Ben çadırımı alıp köye geri götüreceğim ve evimin enkazının üzerine kuracağım. Bizim için değişen tek şey, kendi toprağımıza dönmüş olmamız." ifadelerini kullandı.

Rahmun, yıkımın sadece binalarla sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Köyde hiçbir şey yok. Ne kanalizasyon, ne elektrik, ne su, hayatın en temel ihtiyaçları bile yok. Bu yüzden tüm yardım kuruluşlarına çağrımızdır. Yeniden inşa sürecine katkı sağlayabilecek kim varsa bize yardım etsin." diyerek destek çağrısında bulundu.

"Çadırlarda çok zorluk çektik"

Kafr Sicne köyünden 2019 yılında göç etmek zorunda kalan Abdurrezzak Muhammed de yıllar süren zor yaşam koşullarının ardından köylerinin yeniden özgürleşmesiyle evlerine dönmeye hazırlandıklarını söyledi.

Kamptaki zorlu yaşam şartlarını anlatan Muhammed, "2019'da köyümüzden ayrılarak buraya geldik. Çadırlarda çok zorluk çektik. Yazın sıcağına, kışın soğuğuna karşı hiçbir koruması yoktu ama sabrettik, Allah'a hamdolsun, şimdi topraklarımız özgür. Evimize dönmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Muhammed, savaşın yıkıcı etkileriyle ilgili, "Evlerimizin bir bölümü bombardımanla yıkıldı. Diğer bölümü ise içindeki demiri çalmak için kasıtlı olarak yıkıldı. Her şey harap olmuş durumda." dedi.

Köylerine geri dönmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Muhammed, "Bugün sadece biz değil bütün Suriye halkı seviniyor çünkü Suriye'nin her karışı bu savaşta zarar gördü. Bu zalim rejim ülkeyi, insanları, doğayı, taşı, toprağı yok etti ama biz yeniden inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hayat Yardım Ekibi gönüllüsü Zeki Salih de savaş nedeniyle yıllardır yerinden edilmiş sivillerin yeniden topraklarına dönmelerini hedefleyen bir çalışma başlattıklarını söyledi.

"Topraklarımız tamamen özgürleştikten sonra Onurlu Dönüş Kampanyası'nı başlattık. Pek çok aile evlerine dönmek istiyor ancak eşyalarını taşıyacak aracı kiralayacak maddi güce sahip değil. Bu yüzden bu inisiyatifi başlattık." diyen Salih, kampanyanın dördüncü konvoyunu hayata geçirdiklerini ve çalışmaların artarak süreceğini dile getirdi.

Kamp yaşamından köy hayatına dönüş

Salih, "Bu aileler, burada geçirdikleri beş yılı aşkın zorlu, acı dolu yaşamdan kurtulup bugün köylerine dönüyor. İnşallah Rabb'imiz onları evlerini yeniden inşa etmeye, topraklarını ekmeye muvaffak kılar da kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilirler." ifadelerini kullandı.

Yardımların kamplardan tahliye ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Salih, ilerleyen aşamada evlerin onarımı ve temel altyapının kurulması yönünde de çalışmalar yürütmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.