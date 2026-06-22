Haberler

İsrailli insan hakları örgütüne göre, ülkede Filistinlileri "insan gibi görmeme" tamamen normal bir hal aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak, Filistinlilerin insan dışı görülmesinin İsrail kamuoyu ve siyasetinde tamamen normalleştiğini belirtti. Novak, ABD'deki bir konferansta İsrail'in demokrasi olmadığını ve ayrımcılık politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak, İsrail kamuoyunda ve siyasetinde Filistinlileri "insan gibi görmeme"nin, tamamen "normalleştiğini" belirtti.

B'Tselem'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Novak, ABD'nin Philedelphia şehrinde düzenlenen Netroots Nation adlı siyasi aktivistlerin katıldığı konferansta konuştu.

ABD Kongre Üyesi Rashida Tlaib, Dr. Noura Erakat, Dr. Josh Ruebner ve Rebecca Abu Chedid ile aynı panelde konuşan Novak, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma yol açan süreci anlattı.

Novak, paneldeki konuşmasında, "Filistinlilerin insan dışı görülmesi İsrail kamuoyunda ve siyasi söyleminde tamamen normal bir hal aldı." ifadesini kullandı.

İsraillilerin algısındaki temel problemin "hasbara" adı verilen propaganda sisteminin yattığına dikkati çeken Novak, "İsraillilerin bir sabah uyandığında yanlış bir şey yaptıklarının farkına varmasını beklemediğini" söyledi.

"İsrail, bir demokrasi değil"

Novak, "Bugün ve uzun bir süredir İsrail bir demokrasi değil. Meşru bir demokrasi değil. Dünyanın bu siyasi sistemi (İsrail) meşru görmesini durdurmalıyız. " şeklinde konuştu.

İsrail'in 80 yıldır üstünlük temelinde "ayrımcılık" ve "militarizasyon" politikalarının devam ettiğini kaydeden Novak, Filistinlilere zarar verme konusunda İsraillilerin "tam dokunulmazlığa" sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrıldı, ezeli rakibe imza attı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek

Cumhurbaşkanını koltuktan indirmek için harekete geçtiler
Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu

Yıkılan duvara bakanlar kahreden gerçekle karşılaştı
Adalar Belediyesi'nde milyon dolarlık rüşvet ve imar pazarlığı ses kayıtlarında

CHP'li belediyede milyon dolarlık rüşvet pazarlığı ses kayıtlarında
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü

Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı haraç davasında karar
Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı

Polis memuru, anne ve babasını da yaktı! Ailece tutuklandılar