Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet (2) - Haberler

'ADALET TECELLİ ETTİ AMA KIZIM GERİ GELMEYECEK'

Duruşma sonrasında Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi, avukatları, kadın dernekleri ve sınıf arkadaşları açıklama yaptı. Gözyaşları içerisinde konuşan baba Mustafa Haytaoğlu, "Adalet tecelli etmiştir ama hiçbir karar kızımı geri getirmeyecek. Kızımın kafası yok, elleri yok, bazı bölgeleri yok biz bu acıyla yaşayacağız. Bunların bulunmasını istiyoruz. Sonuçta biz onun ailesiyiz. Onu çok seviyorum" dedi.

Aile ve avukatlarının konuşmasının ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Antalya Kadın Meclisi ve Azra'nın sınıf arkadaşları basın açıklamasına devam etti. Sınıf arkadaşları Antalya Adliyesi'nin önüne 'Yasta değil, isyandayız Azra'yı unutturma' yazılı pankart açtı.

Aslı DURAN/ANTALYA,