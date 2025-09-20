Aziziye Belediye Başkanı Akpunar'dan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, "kentsel dönüşüm çalışmalarında şehitliğin yıkıldığı" iddialarına ilişkin, şehitlik olduğu iddia edilen yerin, tören alanı olarak kullanılan anıt park olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Ilıca Mahallesi'nde ve kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüldüğü yerlerde herhangi bir şehitlik ya da mezarlık yoktur. Bahse konu bölge ve görüntülerdeki alan, ilçemizde genellikle resmi tören ve kutlamaların icra edildiği anıt parktır ve yine şehitlik vasfı yoktur. Kaldı ki bu bölgedeki çalışmalar tamamlandığında söz konusu parkımızın bulunduğu alan da yenilenecek ve çok daha şık bir görünüme kavuşturulacaktır." ifadelerini kullandı.