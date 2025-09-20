Haberler

Aziziye Belediye Başkanı Akpunar'dan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama

Aziziye Belediye Başkanı Akpunar'dan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, "kentsel dönüşüm çalışmalarında şehitliğin yıkıldığı" iddialarına ilişkin, şehitlik olduğu iddia edilen yerin, tören alanı olarak kullanılan anıt park olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Ilıca Mahallesi'nde ve kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüldüğü yerlerde herhangi bir şehitlik ya da mezarlık yoktur. Bahse konu bölge ve görüntülerdeki alan, ilçemizde genellikle resmi tören ve kutlamaların icra edildiği anıt parktır ve yine şehitlik vasfı yoktur. Kaldı ki bu bölgedeki çalışmalar tamamlandığında söz konusu parkımızın bulunduğu alan da yenilenecek ve çok daha şık bir görünüme kavuşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.