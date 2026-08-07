Haberler

Aziz Yıldırım'ın kızıyla ilgili paylaşıma adli kontrol

Aziz Yıldırım'ın kızıyla ilgili paylaşıma adli kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında sosyal medyada kişisel verilerini izinsiz paylaşan şüpheli, Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Kızıyla ilgili sosyal medya paylaşımını gerekçe gösteren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi hakkında Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda kızı Yaz Yıldırım ve kulüp aleyhine sanal medyada paylaşımlar yapıldığını, şikayetçi olacağını söylemişti. Yıldırım'ın avukatlarının başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında da İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir X hesabından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında, kendisinin kişisel veri niteliğindeki fotoğrafı ile bazı bilgilerin rızası dışında paylaşıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın