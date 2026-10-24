Aziz Sancar, Savur'daki evinin müzeye dönüştürülmesinden mutluluk duydu

Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihi konak restore edilerek müzeye dönüştürülen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.

Sancar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çocukluk hatıralarının saklı olduğu evin müze ve kütüphaneye dönüştürülmesinin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Sancar, "Savur'dan Nobel'e, Nobel'den gelecek nesillere" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocukluk hatıralarımın saklı olduğu Savur'daki evimizin müze ve kütüphaneye dönüşmesi benim için tarifsiz bir mutluluk. Bilim yolculuğumun başladığı bu evin artık gençlerimizin hayallerine ev sahipliği yapacak olması çok kıymetli. Savur'dan İstanbul'a, oradan Amerika'ya ve Nobel'e uzanan yolculuğumda ülkeme olan bağımı hep korudum. Açılışta hemşehrilerimin gösterdiği sevgi ve misafirperverlik beni çok mutlu etti. Dilerim bu müze ve kütüphane, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere ilham olur. Bu kıymetli eserde emeği bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Mardin Valiliğine, ilgili tüm kamu kurumlarına, Aziz&Gwen Sancar Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine, Sancar Laboratuvarı ekibine, vakıf gönüllülerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA