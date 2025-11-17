Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'daki Savaş Mağdurlarına Yardım Sağlıyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'da çatışmadan etkilenen savaş mağduru ailelere insani yardım desteği sağlamaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana süren iç savaş, milyonlarca sivili yerinden etti ve ülkelerinden göçe zorladı.

Bu zorlu koşullara rağmen vakıf, 2013'te başlattığı Sudan'daki eğitim ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıf, Sudanlı savaş mağduru halka yönelik insani yardım çalışmalarını Port Sudan-Hartum, Kurdufan, El-Faşir-Nyala ile Çad'ın Sudan sınırındaki Abaşe-Adre bölgelerinde sürdürüyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Serdar Eryılmaz, Sudan'ın El-Faşir bölgesinde yüz binlerce savaş mağduru aileye nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, tüm sivil toplum kuruluşlarını bölgeye yardımda bulunmaya davet etti.