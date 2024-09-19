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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'deki Savaş Mağdurlarına Yardımda Bulunuyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'deki Savaş Mağdurlarına Yardımda Bulunuyor
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bölgedeki sivillere gıda, giyim ve nakdi yardım gerçekleştiriyor. Ayrıca, Mısır ve Türkiye'ye iltica eden Gazzeli ailelerin ihtiyaçlarına da destek veriliyor. Vakfın İnsani Yardım Koordinatörü Serdar Eryılmaz, savaştan etkilenen ailelere maddi destek sağladıklarını ve eğitim yardımları konusunda da duyarlılık gösterdiklerini belirtti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı bölgedeki sivillere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin katkılarıyla Gazze'de bulunan savaş mağdurlarına nakdi ve eğitim yardımlarının yanı sıra gıda, giyim ve temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar yapılıyor.

Vakıf, Mısır'a ve Türkiye'ye iltica eden Gazzeli ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçları ile de yakından ilgileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, savaşın etkilediği ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insani yardım kanallarının açıldığı ilk günden beri desteklerini sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Son aylarda özellikle Kuzey Gazze'deki ailelere nakit yardımında bulunduklarını belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Mısır üniversitelerinde öğretim hayatını sürdüren birçok Filistinli şehit, dul ve yetim aile çocuklarına üniversite harçlarını ödeme konusunda yardımcı oluyoruz ve aylık burslar veriyoruz. Hüdayi Vakfı olarak, bölgede yaşanan insanlık krizinin bir an önce sonlandırılması çağrımızı yineliyor ve bu olayların yarattığı mağduriyete karşı duyarlılığımızı sürdürüp, insani yardım faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

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