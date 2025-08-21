Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'ye 300 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 300 tırdan fazla insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişini sağladı, 3 milyon dolar nakdi yardım dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan gıda krizine çözüm bulmak için aralıksız yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Vakıf, gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini Gazze'ye göndermeye devam ediyor.

Saldırıların başladığı ilk günden itibaren 3 milyon dolar nakdi yardım dağıtımı yapan vakıf, Mısır ve Ürdün'den gıda, hijyen, giyim vb. insani yardım malzemeleri satın alarak 300 tırdan fazla aracın Gazze'ye girişini sağladı.

Vakıf, 2024 ve 2025 kurban dönemlerinde Mısır'da 14 bin hisse kurban keserek etleri konserve halinde Gazze'ye ulaştırdı.

Günlük 2 bin kişiye sıcak yemek pişirerek toplamda 100 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan vakıf, Gazze'de bulunan 40 sağlık personeline her ay düzenli maaş ödemesi yapıyor.

Vakıf tarafından, Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne tıbbi destek sağlanırken, bölgeye 1350 ton su dağıtımı da yapıldı.

Vakıf aynı zamanda Mısır'da bulunan 400 Gazzeli üniversite öğrencisinin okul harcırahını, 3 bin Gazzeli aileye aylık düzenli nakit desteği ve gıda desteği ulaştırdı.

Mısır'da bulunan 3 bin lise ve üniversite öğrencisine aylık düzenli burs veren vakıf, 2 bin 500 üniversite öğrencisinin sınav ücretini karşıladı.

Mısır'da Gazzeli yaralı ve kanser hastası 100 ailenin ameliyat masraflarını karşılayan vakıf, Gazzeli aileler için 80 daire kiralayarak, kira ve tefrişat desteği de sağladı.