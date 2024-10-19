Aziz Korkmaz'ın Anısı Yaşatılacak

GGC tarafından yapılan açıklamada, 19 Ekim 1975'te haberden dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın isminin, Kayapınar ilçesi Park 75 Yerleşkesi'nin içerisinde bulunan tesise verildiği belirtildi. Cemiyete ait tesisin yeni isminin 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Aziz Korkmaz Tesisleri' olduğu belirtilen açıklamada, "Bugün, meslek büyüğümüz ve Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın 19 Ekim 1975 tarihinde haberden dönerken şüpheli bir trafik kazasında vefat edişinin 50'nci yıl dönümü. Aziz Korkmaz, gazetecilik hayatı boyunca hem yetiştirdiği meslektaşlarıyla hem de Türkiye gündemini belirleyen önemli haberleriyle basın dünyasında derin izler bıraktı. O'nun anısını yaşatmak ve gelecekte de mesleğimizin temel ilkelerine olan bağlılığımızı sürdürmek adına, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Park 75 Yerleşkemizin adını 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Aziz Korkmaz Tesisleri' olarak değiştirme kararı aldık" denildi.

'BÖLGEMİZİN SESİNİ DUYURMUŞTUR'

İsminin verildiği tesiste yeni nesil gazetecilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Aziz Korkmaz, gazeteciliğin hakkaniyet, tarafsızlık ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu bizlere göstermiş ve bugün hala bu değerlere inanan çok sayıda gazeteciyi yetiştirmiştir. Kendisi, Türkiye'nin dört bir yanında yankı bulan önemli haberlere imza atmış, bölgemizin sesini duyurmuştur. Aradan geçen 50 yıla rağmen onun gazetecilik ilkelerine olan bağlılığı, kararlılığı ve cesareti bizlere ilham vermeye devam ediyor. Kendisi yalnızca mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda duruşu ve insanlığıyla da saygıyla hatırlanmaktadır. Bugün onu bir kez daha saygı, sevgi ve özlemle anıyor; Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak mirasını yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurguluyoruz. Onun hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine ve tüm basın camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Meslek büyüğümüzün ismiyle birlikte, bu yerleşkede onun mirasını yaşatacak, yeni nesil gazetecilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.