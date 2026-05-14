'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek - 1

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görülecek. Bugün görülecek duruşmada, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı