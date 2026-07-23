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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 55. duruşması sona erdi

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 7'si tutuklu 200 sanık hakkında esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlar alındı; duruşma yarına ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 55. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulundu.

Mütalaada hakkında beraat kararı istenilen sanıkların avukatları, müvekkillerinin suç işlemek amacıyla hareket etmediklerini ifade ederek, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar da yargılama sonucunda haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mütalaada cezalandırılmaları istenilen bir kısım sanıkların avukatları ise suçlamaların soyut ve mesnetsiz olduğunu öne sürerek, suçlama konusu ihalelerle ilgili savunma yaptı.

Bazı sanıkların avukatları, suça konu eylemlerin güçlü bir şekilde delillendirilemediğini ileri sürerek, mahkemenin tüm hususları göz önüne alması gerektiğini belirtti.

İddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin tüm suçlamalardan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma, esas hakkında mütalaaya karşı beyanların alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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