Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 5 sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da arasında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 22. duruşmaya, tutukluluk incelemesi için verilen aranın ardından devam edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Akpolat'ın akrabası Burak Kangal, Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Özcan Zenger, Tekin'in eşi Celal Tekin ve Rabil Artan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmaya gelmeme taleplerini kabul eden heyet, diğer taleplerin ise celse sonunda değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Bu arada, duruşmada tutuklu sanık sayısı 11, tutuksuz sanık sayısı ise 189 oldu.

Kaynak: AA / İrem Demir
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Binlerce kilometre öteden çıkıp Türkiye'den geçecek! Son durak Avrupa
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor