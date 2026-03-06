Haberler

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban, Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırılarına karşı çıkarken, İran'dan özür dilemesini ve bir daha böyle saldırıların yaşanmaması garantisini istedi.

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta Nahçıvan'a İran tarafından 4 İHA'nın giriş yaptığını ve patlamalar yaşandığını hatırlattı.

İHA'lardan birinin Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na, diğerinin ise havalimanı yakınındaki okulun alanına düştüğünü anımsatan Kurban, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Saldırı sırasında yaralanan Azerbaycan vatandaşlarına acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırının ardından Azerbaycan'ın kararlı tepkisine cevap olarak İranlı yetkililer saldırının kendileri tarafından yapılmadığı açıklamasını yapmıştır fakat İran tarafından henüz geçerli delil ortaya konulamamıştır. İran'ın Azerbaycan'dan özür dilemesi, bu saldırıyı yapanları cezalandırması ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasının garanti edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda İran'ın iyi komşuluk siyasetini ve bölge barışını istemediği anlaşılacaktır."

İran yönetiminin ülkede yaşayan 35 milyon Azerbaycan Türkü'nü görmezden gelmemesi gerektiğini savunan Kurban, süreci yakından takip ettiklerini ve soydaşlarının yanında olduklarını aktardı.

Kurban, Hatay'a düşen mühimmat parçasına ilişkin de "Bu durumu da kınıyoruz ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi olarak İran devletinden beklentimiz, Azerbaycan ve Türkiye'nin barış ve iyi komşuluk siyasetine zıt politika yürütmemesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı