Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan Parlamentoları Arasında Önemli Görüşme

Azerbaycan ve Ermenistan Parlamentoları Arasında Önemli Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Cenevre'de gerçekleştirdikleri toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve güven artırıcı önlemlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Parlamentolararası Birlik (PAB) 151. Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

Gafarova ve Simonyan, Washington zirvesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmalardan ve ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Taraflar, iki ülke arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, parlamento düzeyinde güven artırıcı önlemleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.