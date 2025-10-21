Azerbaycan ve Ermenistan Parlamentoları Arasında Önemli Görüşme

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme Parlamentolararası Birlik (PAB) 151. Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

Gafarova ve Simonyan, Washington zirvesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmalardan ve ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Taraflar, iki ülke arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, parlamento düzeyinde güven artırıcı önlemleri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.