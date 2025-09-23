Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında görüştü.

Bakanlar, iki ülke arasındaki barış gündemini ilerletmek için atılabilecek olası sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki bakan, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.