Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki barış süreçlerini ele aldı ve diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında görüştü.
Bakanlar, iki ülke arasındaki barış gündemini ilerletmek için atılabilecek olası sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İki bakan, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel