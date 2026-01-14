Haberler

Azerbaycan'dan ABD ile Ermenistan'ın TRIPP mutabakatına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, ABD ile Ermenistan arasında varılan mutabakatın 'Zengezur Koridoru' projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hayata geçirilmesine yönelik ABD ile Ermenistan arasında varılan mutabakatın süreçteki önemli adım olduğunu bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Washington'da yaptığı görüşmede TRIPP'in hayata geçirilmesine yönelik elde edilen mutabakatı değerlendirdi.

Söz konusu mutabakatın 8 Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirve kapsamında varılan uzlaşıya ABD tarafının bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Hacızade, "Somut adımlara başlamak için önemli olan bu adım, aynı zamanda Ermenistan'ın üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Hacızade, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantının sağlanmasının Bakü'nün temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, TRIPP güzergahının yalnızca Azerbaycan açısından değil, daha geniş bir bölgede ticaretin geliştirilmesi ve ulaştırma bağlantılarının çeşitlendirilmesi bakımından da stratejik önem taşıdığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın dün yaptığı görüşmede, TRIPP'in hayata geçirilmesi hususunda mutabakat sağlandığı ve projenin yol haritasını içeren bir bildiri imzalandığı açıklanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar