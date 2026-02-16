Haberler

Alanya'da evinde fenalaşan kişi hastanede öldü

Güncelleme:
Alanya'da evinde fenalaşan 67 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şahin Jafarov, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan Azerbaycan uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Şahin Jafarov (67) oturduğu evin mutfak bölümünde fenalaştı. Ailesi tarafından çağırılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Jafarov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jafarov'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
