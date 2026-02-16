Alanya'da evinde fenalaşan kişi hastanede öldü
Alanya'da evinde fenalaşan 67 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şahin Jafarov, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan Azerbaycan uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Şahin Jafarov (67) oturduğu evin mutfak bölümünde fenalaştı. Ailesi tarafından çağırılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Jafarov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jafarov'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel