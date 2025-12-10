Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev, Ankara'da anıldı

ANKARA'da ' Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'i Anma Günü' etkinliği ile Sabir Şahtahtı tarafından hazırlanan 'Duman Çekildiğinde' kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Aygün Attar ile Azerbaycanlı ve Türk vekiller katıldı. Büyükelçi Reşad Memmedov, cismen ölmesi mümkün olan ama manen hiçbir zaman ölmeyecek dahi bir Azerbaycan Türkü'nün anılması için toplandıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. 'Duman Çekildiğinde' kitabının yazarı Sabir Şahtahtı ise "Burada benim kitabımın tanıtımının yapılmasında çok bahtiyarım. Evvele dönerek bir ifadeyi seslendirmek istiyorum. Bu kitabının üstünde Sabir Şahtahtı yazılabilir ama o kitabın müellifi, o kitabın yazarı, Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan ordusudur. Bu kitabın yazarı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun siyasi manevi kararıyla Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye halkıdır. Türk dünyasıdır" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,