Azerbaycan Uçağı Kazakistan'da Düştü: Türkiye Büyükelçiliği Anma Töreni Düzenledi
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın yolcularını andı. Havalimanında gerçekleşen anma töreninde çelenk bırakıldı ve dua edildi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle yaşamını yitiren yolcuları andı.
Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.
Müsteşar Kıvılcım, olayda yaşamını yitirenlerin anısına havalimanında kurulan panonun önüne çelenk bıraktı. Burada dua eden Kıvılcım, anı defterini imzaladı.
Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Uçağın düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.
AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.