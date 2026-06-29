Türk Dünyası Haftası Bakü'de Başladı

Azerbaycan'da, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Türk Dünyası Haftası etkinlikleri başladı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliklerin açılışına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile çok sayıda devlet yetkilisi, akademisyen ve davetli katıldı.

Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy de açılışta yer aldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gönderdiği mesajlar okundu.

Açılışta konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün geçmişe duyulan saygının ve geleceğe olan güvenin ifadesi olduğunu belirterek, "Yüz yıl önce Bakü'de temelleri atılan birlik fikri bugün de Türk dünyasını bir araya getiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim başka ailemiz yoktur, bizim ailemiz Türk dünyasıdır." sözlerini hatırlatan Kerimli, bu ifadelerin bugün salonda somut şekilde hayat bulduğunu söyledi.

Kerimli, "Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelmiş olsak da bizi ortak tarihimiz, ortak hafızamız ve ortak değerlerimiz birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Haftası, 3 Temmuz'a kadar devam edecek

Türk Dünyası Haftası kapsamında 20 ülkeden 126 bilim insanı, araştırmacı ve kültür temsilcisi Bakü'de bir araya geldi.

3 Temmuz'a kadar devam edecek program kapsamında konferans ve sempozyumlar, Bakü Bulvarı'nda açık hava konseri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde katılımcılar için Karabağ'daki Ağdam, Şuşa ve Hankendi şehirlerine gezi düzenlenecek, bölgenin tarihi ve kültürel mirası tanıtılacak.

Program kapsamında ayrıca Azerbaycan Milli Tarih Müzesi'nde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına ithaf edilen sergi açılacak, Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nde Türk Dünyası Milli Kütüphaneler Birliği Konferansı gerçekleştirilecek ve yeni yayınların tanıtımı yapılacak.

Türk Dünyası Haftası'nın son gününde ise Azerbaycan Milli Güzel Sanatlar Müzesi'nde "Ali Bey Hüseyinzade: Büyük Mütefekkir ve Ressam" konulu bilimsel seminer ve sergi düzenlenecek. Program, Nizami Sinema Merkezi'nde Birinci Türkoloji Kurultayı'na ithaf edilen belgesel-drama filminin gösterimiyle sona erecek.