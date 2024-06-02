Iğdır'da lise öğrencileri Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Iğdır'da lise öğrencileri, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla şiir ve dans gecesi düzenledi.

125. Yıl Anadolu Lisesi tarafından, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü nedeniyle Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Har-ı Bülbül Şiir ve Dans Gecesi etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasıyla gündeme gelen, hasret ve ayrılık sembolü olan, Karabağ Zaferi'nden sonra şehitlerin sembolü olarak da görülen Har-ı Bülbül çiçeği tematik olarak kullanıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı etkinlikte, Azerbaycan edebiyatından seçilmiş Mikail Müşfik, Ahmet Cevat, Bahtiyar Vahapzade, Zelimhan Yakup, Şehriyar, Halil Rıza Ulutürk ve Fuzuli gibi şairlerin şiirleri okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Öğretmenlerden Yelda Türkeli, etkinlikte yaptığı konuşmada, çok özel bir çiçekle Karabağ sevdasını özdeşleştirdiklerini ve duygusal bir akşam geçirdiklerini söyledi.

Matematik öğretmeni Ali Çevik de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Har-ı Bülbül vatana olan özlemin, Karabağ'ın özgürlüğünün bir simgesidir. Karabağ ve Şuşa'ya özgü bir çiçek türü olan Har-ı Bülbül, Karabağ Zaferi'nin, Karabağ gururunun yaşandığı zamanda yeniden doğmuş, dünyaya gözlerini açmış bir bebek gibi orada açtı ve Karabağ Zaferi'nin bir sembolü oldu. Bu gece vatana olan hasreti, sevgiliye ve aşka olan hasreti anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.