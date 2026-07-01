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Azerbaycan Hahambaşı Segal, İsrail'e Ermeni iddialarını tanımama çağrısı yaptı

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Azerbaycan Hahambaşı Shneur Segal, İsrail Meclisi'ne mektup göndererek, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarının tanınması girişiminin durdurulmasını istedi. Segal, bu kararın Bakü'deki Yahudi cemaatini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Azerbaycan Hahambaşı Shneur Segal, İsrail Meclisi'ne gönderdiği mektupta, Tel Aviv yönetiminin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını resmi olarak tanıma girişimlerinin durdurulmasını isteyerek, bu kararın Bakü'deki Yahudi cemaatini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Hahambaşı Segal, İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını resmi olarak tanıma girişimine karşı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisinin Meclis Grup Başkanı Ofir Katz'a mektup gönderdi.

Segal mektubunda, Yahudi cemaatinin Azerbaycan'da güven içinde yaşadığını belirterek, "Ermenistan- Azerbaycan anlaşmazlığının" Sovyet sonrası dünyadaki en uzun süreli çatışmalardan biri olduğunu vurguladı.

"İki ülkenin, Dağlık Karabağ bölgesi üzerinden yaklaşık 35 yıldır çatışmakta olduğunu" anımsatan Segal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konunun Azerbaycan halkı için ne kadar hassas olduğunu ve İsrail'de alınan bu kararın, kendilerini İsrail'in ve Yahudi halkının gerçek dostları olarak gören insanları ne kadar incittiğini çok iyi biliyoruz."

İsrail hükümetinin kararının Bakü'deki Yahudi cemaatini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Segal, karardan ötürü rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Tel Aviv yönetiminin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını resmi olarak tanıma girişimlerinin durdurulmasını isteyen Segal, "Azerbaycan'daki Yahudi cemaatinin sesine de kulak vermenizi ve bu kararın Meclis'te onaylanmaması için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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