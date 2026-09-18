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Azerbaycan, Fransa'nın "keyfi gözaltı" ve "adil olmayan yargılama" iddialarını reddetti

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Azerbaycan'a yönelik seyahat uyarısını "keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılama riski" iddialarıyla gerekçelendirmeye çalışmasını kınadıklarını ve bu iddiaları reddettiklerini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Azerbaycan'a yönelik seyahat uyarısını "keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılama riski" iddialarıyla gerekçelendirmeye çalışmasını kınadıklarını ve bu iddiaları reddettiklerini bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux'un dün yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan'da farklı ceza davaları kapsamında yürütülen yargı süreçlerinin siyasi gerekçelerle ilişkilendirilmesinin ve Azerbaycan yargı sistemine müdahale girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Hacızade, söz konusu süreçlerin Azerbaycan mevzuatına uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Hacızade, Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik bu tür suçlamalarda bulunurken kendi kolluk ve cezaevi sisteminde mevcut sorunları dikkate almamasının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, "Azerbaycan'a yönelik seyahat uyarısını 'keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılama riski' iddialarıyla gerekçelendirmeye çalışılmasını kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın uluslararası hukuk ihlalleri, ırkçılık, ayrımcılık ve insan haklarının sınırlandırılması gibi uygulamalarının herkes tarafından bilindiğini kaydeden Hacızade, Fransa'yı Azerbaycan'a yönelik "asılsız ve taraflı" iddialardan kaçınmaya, Azerbaycan'ın egemenliğine ve iç işlerine saygı göstermeye ve ikili ilişkilere zarar veren yaklaşımlara son vermeye çağırdı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Confavreux, Azerbaycan'da Fransız vatandaşları açısından "keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılama riski" bulunduğunu gerekçe göstererek, Fransızlara zorunlu bir neden olmadıkça Azerbaycan'a seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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