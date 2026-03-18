Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Çanakkale paylaşımı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit olan Türk askerlerini andı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla mesaj paylaşıldı.

Paylaşımda, "Çanakkale Savaşı'nda büyük fedakarlık göstermiş şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyoruz. Onların gösterdiği cesaret ve birlik ruhu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz temelini oluşturmaktadır. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
'Ragnar' İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz

"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz